



Новый посол Чили приступает к работе в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля прибывший в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили (с резиденцией в Москве) Родриго Хосе Ньето вручил копии своих верительных грамот главе ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазизу Камилову.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, международного сотрудничества, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи