Глава Узбекистана провел рабочее совещание

ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, которое было посвящено анализу деятельности по сокращению объемов импорта и расширению производства локализованной продукции.

В ходе заседания были заслушаны отчеты о предпринимаемых в стране мерах по поддержке отечественных производителей, проводимой работе по локализации оборудования и комплектующих частей, критически рассмотрены имеющиеся недостатки и определены важнейшие задачи в этом направлении.

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