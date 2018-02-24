



Главы МИД Узбекистана и России провели встречу в Москве



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля пребывающий с рабочим визитом в Москве глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российского диалога, рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной политики, проблемы обеспечения безопасности. По итогам встречи была подписана межмидовская Программа сотрудничества на 2018-2019 годы и проведена пресс-конференция для журналистов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи