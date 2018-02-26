



Продолжена работа по подготовке документов по определению границы между Узбекистаном и Таджикистаном



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Фергане завершилась встреча рабочих групп совместной узбекско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы. В ходе встречи под руководством премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова и премьер-министра Республики Таджикистан К.Расулзода была продолжена работа по подготовке проектов документов по делимитации границы между двумя странами и других соглашений, которые будут подписаны на высшем уровне в ходе предстоящего визита главы Узбекистана в Таджикистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи