Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в военно-технической сфере

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в военно-технической сфере, которое было подписано в Ташкенте 16 сентября минувшего года.

Документ нацелен на установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества на основе принципа равноправия в соответствии с законодательствами двух стран.

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