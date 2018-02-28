В Узбекистане аккредитован новый посол Бразилии

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полнмочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Москве, Россия) Антонио Луис Эспинола Сальгадо, прибывший в Ташкент для вступления в должность, вручил копии своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, актуальные вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

Ранее послом Бразилии в Узбекистане являлся Антонио Жозе Валлим Геррейро, аккредитованный в феврале 2015 года.

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