Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере водопользования

Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере водопользования01.03.2018 10:32
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Термезе завершила работу двухдневная встреча специалистов водных ведомств Узбекистана и Афганистана, организованная инициативе Министерства энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан с целью обсуждения мер по осуществлению берегоукрепительных работ вдоль Амударьи.
В ходе встречи были озвучены предложения по обмену опытом и организации регулярных встреч на уровне ведомств водного хозяйства обеих стран.
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