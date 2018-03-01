



Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере водопользования



СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Термезе завершила работу двухдневная встреча специалистов водных ведомств Узбекистана и Афганистана, организованная инициативе Министерства энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан с целью обсуждения мер по осуществлению берегоукрепительных работ вдоль Амударьи.



В ходе встречи были озвучены предложения по обмену опытом и организации регулярных встреч на уровне ведомств водного хозяйства обеих стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи