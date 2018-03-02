В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта в Ташкенте было проведено 14-е заседание совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрамом Аннамередовым.

В этот же день входящий в состав делегации заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев посетил ведомство внешней политики Узбекистана и провел встречу с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, а Байрам Аннамередов был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгсударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, хода реализации достигнутых ранее договоренностей.

УЗИНФОРМ