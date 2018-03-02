Делегация Узбекистана вернулась из Венгрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана завершила визит в Венгрию, предпринятый с целью участия в состоявшейся 27 февраля в Будапеште первой встрече министров иностранных дел стран "Вышеградской группы" и Центральной Азии ("В4 + Центральная Азия").

В рамках форума делегации Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в различных областях, как на двусторонней, так и межрегиональной основе, в политической, торгово-экономической, научно-технической областях.

В ходе пребывания в Будапеште делегация Узбекистана также провела встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто и его заместителем Левентом Мадьяром, курирующим вопросы экономической дипломатии, мэром Будапешта Иштваном Тарлошем, ректором Национального университета государственной службы Андрашем Патий, а также специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.

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