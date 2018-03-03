



МИД Узбекистана посетил посол Китая



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзянь Янь. В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные аспекты развития узбекско-китайского диалога, в том числе, в рамках взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества, а также затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, прежде всего, в области подготовки кадров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи