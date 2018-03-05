В Узбекистане начинает деятельность Европейский инвестиционный банк

В Узбекистане начинает деятельность Европейский инвестиционный банк05.03.2018 09:51
ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля вступило в силу Рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком о деятельности ЕИБ на территории Республики.
Документ был подписан в целях развития финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом 13 октября минувшего года в Вашингтоне (США) и создает правовую основу для осуществления деятельности ЕИБ в стране и реализации крупных социально-значимых проектов.
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