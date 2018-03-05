



В Узбекистане начинает деятельность Европейский инвестиционный банк



ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля вступило в силу Рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком о деятельности ЕИБ на территории Республики. Документ был подписан в целях развития финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом 13 октября минувшего года в Вашингтоне (США) и создает правовую основу для осуществления деятельности ЕИБ в стране и реализации крупных социально-значимых проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи