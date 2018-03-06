



МИД Узбекистана посетил посол Афганистана



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Сайед Шахабуддин Тимури. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов узбекско-афганского диалога и хода подготовки к предстоящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи