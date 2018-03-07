



Президент Узбекистана провел встречу с главой финансового ведомства РФ



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в банковско-финансовой сфере, возможности реализации новых совместных проектов и программ, в том числе, в области модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля, подготовки кадров и других направлениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи