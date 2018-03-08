



Глава государства поздравил женщин



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к женщинам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня. В поздравлении говорится: "Дорогие женщины!



Уважаемые друзья!



Мне доставляет огромное удовольствие встретиться с вами, мои дорогие, в эти прекрасные весенние дни, в преддверии 8 Марта – Международного женского дня.



Прежде всего позвольте искренне, от всей души поздравить вас и в вашем лице всех наших дорогих матерей, сестер, милых дочерей с этим замечательным праздником и выразить свое глубокое уважение и почтение.



В этот радостный день, адресуя нашим уважаемым женщинам самые теплые, идущие от сердца пожелания, мы в первую очередь преклоняемся перед священным и благословенным образом Матери.



Нежность и красота, ум и преданность, любовь, самоотверженность и многие другие прекрасные качества, присущие женщинам, испокон веков служили источником самых благородных человеческих чувств и поступков. Именно женщинам посвящены лучшие произведения искусства, поэмы и песни, шедевры зодчества во всем мире.



Забота о женщине, являющейся опорой семьи и общества, наполняющей нашу жизнь радостью и красотой, оказание ей должного уважения всегда были неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Благодаря вам, дорогие женщины, наша жизнь приобретает еще более глубокий смысл, озаряется светом любви и доброты, в наших домах царят мир и благополучие.



Несомненно, каждый мужчина в нашем родном Узбекистане прежде всего желает того, чтобы его заботливая мать, его семья, жена и дети были счастливы, и, говоря словами великого Алишера Навои, готов посвятить этому всю свою жизнь.



С этой точки зрения сегодняшний праздник мы воспринимаем как еще одну возможность выразить вам свою безграничную любовь и уважение.



Уважаемые женщины!



Все мы знаем, что вы вносите значительный вклад в реализацию задач, определенных в Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана. За это вы, безусловно, достойны огромной благодарности.



Сегодня в нашей стране женщины составляют 45 процентов всех занятых в разных сферах и отраслях. В частности, в системе государственного и общественного управления на руководящих должностях трудятся около 1 400 женщин. Кроме того, 17 сенаторов, 16 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 1075 депутатов местных Кенгашей народных депутатов также являются женщинами.



Десятки женщин удостоены таких высоких званий, как Герой Узбекистана, заслуженный деятель науки, народный учитель, народный поэт, народный артист Республики Узбекистан, орденов и медалей нашего государства. Более 500 женщин – академиков и докторов наук, тысячи женщин – кандидатов наук отдают свои знания и опыт, самоотверженно трудятся во имя процветания Родины.



Отрадно, что сегодня в этом зале присутствуют такие замечательные женщины и продолжающие их дело талантливые девушки.



Дорогие друзья!



В нашей стране осуществляется широкомасштабная работа по повышению роли и статуса женщин в обществе, созданию для них благоприятных условий.



Вам хорошо известно, что недавно был принят указ Президента "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи".



В нем определены конкретные меры, направленные на усиление общественно-политической активности женщин, обеспечение их законных интересов, реализацию способностей и потенциала, укрепление института семьи, охрану материнства и детства.



Не секрет, что мы многого требовали от Комитета женщин Узбекистана, его отделений на местах. Однако следует признать, что в то же время не задумывались о том, имеют ли они достаточно возможностей для этого. В Комитете хорошо знают о проблемах женщин, но пока не могли принять практические меры для их решения.



Учитывая все это, Комитету женщин предоставлены дополнительные полномочия и возможности, утверждены обновленные структуры Комитета и его территориальных отделений, увеличено количество штатных единиц, повышен размер заработной платы работников.



Согласно указу с 1 апреля этого года в органах самоуправления граждан вводится должность специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях.



Обратите внимание, 8 800 образованных, имеющих большой авторитет в обществе специалистов-женщин будут заниматься духовно-нравственным воспитанием, улучшением семейных отношений, предотвращением конфликтных ситуаций, разводов, ранних браков, укреплением семейных ценностей.



Все мы хорошо понимаем, что в нынешнее стремительно меняющееся, непростое время невозможно найти ответы на некоторые сложные социальные вопросы без глубокого научного изучения института семьи.



С учетом этого в соответствии с указом организованы Научно-практический исследовательский центр "Оила" при Кабинете Министров и его территориальные подразделения, принимаются меры по эффективной организации их деятельности, обеспечению помещениями и необходимым инвентарем.



Наряду с этим органы записи актов гражданского состояния, прежде действовавшие при Министерстве юстиции, отныне подчинены заместителям хокимов районов и городов - председателям соответствующих комитетов женщин. Теперь эти учреждения будут не только оформлять брачные отношения, но и активно работать над укреплением института семьи. К примеру, они будут участвовать в организации "семейных университетов", проведении бесед с вступающими в брак, упорядочении проведения свадеб и других семейных торжеств, предотвращении разводов и реализации других мер.



Согласно указу создан Общественный фонд поддержки женщин и семей, на организацию его эффективной деятельности на первом этапе выделяется 300 миллиардов сумов.



Особое внимание фонд уделит обеспечению занятости женщин, улучшению условий их труда, широкому привлечению сельских девушек к семейному и частному предпринимательству, надомному труду.



Принятые меры создадут необходимые условия для развития активного предпринимательства, надомного труда женщин, их занятия приусадебным хозяйством без отрыва от семейных дел, воспитания детей.



Указом предусмотрено также использование средств фонда при выплате первичных взносов по кредитам на приобретение жилья, выделяемым малообеспеченным семьям.



Еще одним важным нововведением в соответствии с указом является установление с этого года нового порядка присуждения Государственной премии имени Зульфии талантливым девушкам в возрасте от 14 до 30 лет.



Теперь ежегодно премия присуждается двум представительницам от каждого административно-территориального образования страны – Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.



В этом году Государственной премии имени Зульфии удостоены 28 талантливых девушек. Сегодня в торжественной обстановке мы вручим им эти награды.



Можно еще долго говорить об актуальных задачах, определенных в указе. Однако, как мы все хорошо понимаем, эти задачи – лишь планы и цели, для эффективного достижения которых все мы должны работать сплоченно, прежде всего совместно с вами, наши дорогие женщины.



Уважаемые участники встречи!



За минувший год диалогу с народом, в том числе с женщинами, мы придали статус государственной политики. На этой основе создана эффективная система изучения ситуации в обществе и решения выявленных проблем непосредственно на местах, в тесном контакте с населением. Сегодня ставшие важной частью этой системы группы общественного контроля действуют не только в центре, но и в самых отдаленных районах.



В 2017 году была изучена обстановка в более чем 5 миллионах домохозяйств, проведены беседы с 15 миллионами граждан, на месте решено 72 процента из почти 500 тысяч вопросов, поднятых населением, разрешены конфликтные ситуации в более чем 14 тысячах семей. Гражданство Республики Узбекистан получили свыше 1 100 человек, проживающих в стране и не имевших его, среди них – сотни женщин, что, несомненно, является важным шагом в обеспечении прав и свобод личности.



В нашей стране особое внимание уделяется и такому важному вопросу, как развитие сети дошкольных образовательных учреждений. Всесторонне продуманная политика в этой сфере позволит сформировать в стране систему непрерывного образования и воспитания.



Несомненно, будущее начинается с детского сада. Проводимая нами в этом направлении работа, которая на первый взгляд кажется простой и обычной, в действительности имеет глубокий смысл и большое общественное значение, является ответом на требования самой жизни.



В нынешнем году мы планируем организовать более 3 тысяч детских садов. Из них будут вновь построены 1 200 детских садов, 1 360 – организованы в имеющихся зданиях, также будет открыто 470 домашних детских садов. При этом на основе государственно-частного партнерства мы широко задействуем возможности коммерческих банков и предпринимателей.



Посещая города и районы, я особое внимание уделяю ознакомлению с новыми детскими садами, созданными в них условиями. Самое главное – результаты этих новшеств радуют родителей, наших женщин и детей.



Вместе с тем в данной сфере предстоит еще сделать немало. Так, из почти 60 тысяч воспитателей, работающих в системе, лишь 21 процент имеют высшее образование, остальные – только среднее специальное.



Для решения этой проблемы мы внедряем с 2018/2019 учебного года в высших образовательных учреждениях трехлетнюю систему подготовки бакалавров по направлению "Дошкольное образование", будет также налажено заочное и вечернее обучение.



Начиная с марта на базе университетов и педагогических институтов в регионах организуются курсы переподготовки педагогов и других кадров для детских садов на основе шестимесячных учебных программ.



Как вам известно, недавно было принято постановление, направленное на стимулирование труда работников учреждений дошкольного образования. В соответствии с ним с 1 марта текущего года их заработная плата будет значительно повышена в два этапа. На эти цели в 2018 году из Государственного бюджета будет выделено дополнительно 386 миллиардов сумов.



Кроме того, до 1 января 2023 года размер оплаты родителями содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях ряда районов Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской, Кашкадарьинской, Бухарской и Сурхандарьинской областей снижен на 50 процентов.



Дорогие соотечественники!



В нашей стране многое делается для усиления охраны материнства и детства, укрепления здоровья женщин и с этой целью – дальнейшего совершенствования системы здравоохранения, в том числе службы экстренной медицинской помощи, улучшения лекарственного обеспечения населения. В текущем году на реализацию этих задач предусмотрено выделить из бюджета почти 1 триллион сумов, а также привлечь средства международных финансовых институтов.



Большое внимание уделяется созданию условий для отдыха и укрепления здоровья женщин. Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на следующие цифры.Среди тех, кто ежегодно отдыхает в профсоюзных санаториях, 60 процентов составляют женщины. В 2017 году около 75 тысяч женщин были оздоровлены в таких учреждениях по льготным путевкам.



Проводится широкомасштабная работа по дальнейшему совершенствованию деятельности сельских врачебных пунктов, системы профилактики и патронажа.



Вместе с тем следует признать наличие ряда проблем в этой сфере. В частности, не отвечает требованиям работа по скрининговому обследованию беременных женщин. Для устранения серьезных недостатков в данной области при семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах организуются женские консультации.



Думаю, вы как матери, как воспитатели и учителя лучше других понимаете значимость таких мер.



Хотел бы отметить, что с учетом потребностей населения мы приступили к решению жилищной проблемы, многие годы являвшейся одной из самых сложных.



В этом контексте положительный отклик в нашем обществе находят принимаемые меры по строительству доступного жилья на основе ипотечных кредитов.



В прошлом году в городах и селах страны возведены типовые и многоэтажные дома общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров, тысячи наших соотечественников обрели новое, современное жилье. Особо важное значение имеет и созданная новая система улучшения условий жизни социально уязвимых граждан и людей с инвалидностью, выделения им льготного жилья.



За один только 2017 год доступное жилье предоставлено 1 207 нуждающимся в этом женщинам с инвалидностью, 972 из них спонсорскими организациями предоставлены швейные машины, созданы условия для надомного труда.



В текущем году меры в этом направлении еще больше расширятся, работой будут обеспечены более 10 тысяч женщин, нуждающихся в социальной поддержке, и женщин с инвалидностью. В целом в 2018 году с учетом потребностей населения, особенно молодых семей, масштаб строительства доступного жилья увеличится в 1,5-2 раза. На эти цели будет направлено 5 триллионов 286 миллиардов сумов.



Наряду с этим малообеспеченным, потерявшим кормильца семьям или имеющим на иждивении инвалидов будет выделено 242 миллиарда сумов.



В прошлом году по стране более 120 тысячам женщин-предпринимателей были выделены кредиты на 2 триллиона 700 миллиардов сумов, свыше 84 тысяч женщин обеспечены постоянными рабочими местами, организованы специальные курсы, на которых тысячи женщин получили различные профессии.



Как известно, 2018 год мы объявили в стране Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. В рамках реализации принятой в связи с этим Государственной программы в нынешнем году предусмотрено выделить женщинам-предпринимателям кредиты на 2 триллиона 800 миллиардов сумов.



Объявление двухлетнего моратория на проверки деятельности субъектов предпринимательства создает широкие возможности для развития семейного бизнеса, надомничества, частного предпринимательства.



На обеспечение интересов женщин направлено также развитие культурно-гуманитарной сферы.



В частности, в регионах, помимо филиалов ведущих вузов и названных именами наших выдающихся литераторов творческих школ для одаренных детей, были организованы школы "Темурбеклар мактаби", "Улугбеклар мактаби".



Можно привести еще много примеров такой важной деятельности, масштабы которой постоянно растут. В то же время, думаю, каждый из нас хорошо понимает, что это – лишь первые шаги на большом пути. Все мы должны приложить немало усилий, чтобы работа во имя обновления нашей жизни, повышения благосостояния наших матерей и сестер дала ожидаемые практические результаты.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня все человечество, в том числе и наша страна, сталкивается с угрозой усиления международного терроризма, экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, торговли людьми, обострения экологических проблем. В таких сложных условиях сохранение мира и спокойствия в стране и регионе в целом становится как никогда актуальным.



В связи с этим мы придаем особое значение развитию сотрудничества с соседними государствами.



На ближайшее время запланирован государственный визит в Республику Таджикистан. Будет обсуждено множество вопросов, касающихся сотрудничества с нашим ближайшим соседом, обеспечения их практического решения.



Мы в корне изменили свое отношение к нашим гражданам, работающим и обучающимся за рубежом на законных основаниях.



Думаю, вам хорошо известно, что делегации из Узбекистана проводят встречи с нашими соотечественниками за рубежом, совместно с местными властями принимают необходимые меры для улучшения условий их труда и быта, обеспечения прав.В частности, мы предлагаем нашим соотечественникам – высококвалифицированным ученым и специалистам, врачам, инвесторам, среди которых много талантливых женщин, – вернуться на Родину, чтобы своими знаниями и опытом способствовать ее процветанию, и создаем для этого все условия. В дальнейшем мы расширим эту работу.



Как известно, для оздоровления духовно-нравственной атмосферы в нашем обществе мы изменили свое отношение к тем, кто, оступившись, по незнанию попал под влияние религиозно-экстремистских течений. Мы повернулись лицом к этим людям, прислушиваемся к их заботам, и это дает свои результаты. Тысячи таких граждан вернулись сегодня к нормальной жизни.



Что человеку труднее всего пережить? Наверное, постоянные упреки и порицание. С этой точки зрения наибольшим нашим достижением стало избавление таких людей, их семей и детей от упреков и оскорбительных подозрений со стороны окружающих. Теперь они могут жить спокойно, активно участвовать в общественной жизни. Сегодня принимаются конкретные меры для решения насущных проблем этих граждан, их трудоустройства, выделения банковских кредитов тем, кто желает заняться предпринимательством.



Мы должны последовательно продолжать такую работу на основе принципа "Просвещение – против невежества".



Как вы знаете, именно в этих целях в Узбекистане организованы научно-просветительские учреждения – Центр исламской цивилизации, международные научно-исследовательские центры имени Имама Бухари и Имама Термези, Исламская академия.



Надеюсь, что вы, уважаемые женщины, и впредь всю свою материнскую любовь, знания и жизненный опыт будете направлять на то, чтобы оградить наших детей от всех угроз и напастей, воспитать их духовно и интеллектуально развитыми личностями, обладающими сильной волей, преданными Родине и народу. Особенно мы опираемся на вас в воспитании девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, обучении современным знаниям и профессиям.



Вам хорошо известно, что в прошлом году, основываясь на предложениях многих родителей, молодежи, широкой общественности, мы восстановили систему 11-летнего школьного образования. При принятии этого решения мы, в первую очередь, учли ваше мнение, подумали о будущем девочек. Ведь если девочки учатся рядом с домом, в родной школе, спокойны и они сами, и их родители.



Действительно, счастливые и гармонично развитые дети – самое большое достояние общества.



Уважаемые участники собрания!



Сегодня среди нас присутствуют и разделяют с нами радость праздника наши дорогие гости – Чрезвычайные и Полномочные послы: США – госпожа Памела Леора Спратлен, КНР – госпожа Цзянь Янь, Франции – госпожа Виолен де Вильмор, Египта – госпожа Амани Элетр, глава представительства ООН в Узбекистане госпожа Хелена Фрейзер.



Позвольте от вашего имени и от себя лично поздравить их с прекрасным весенним праздником, пожелать крепкого здоровья и больших успехов в работе.



Дорогие матери и сестры!



Какие бы мы ни принимали планы и программы, нацеленные на дальнейшее развитие наших городов и сел, обеспечение нашим гражданам достойных условий жизни, мы прежде всего ставим перед собой задачу воплотить в жизнь ваши мечты и устремления, обеспечить ваши интересы, дорогие женщины. В настоящее время мы начинаем масштабную практическую работу в этом направлении.



По всей стране ведется огромная работа по строительству и благоустройству на основе современных проектов. Строятся качественные дороги, современные образовательные и медицинские учреждения, сооружения культуры и спорта, жилые дома. Возводятся тысячи современных производственных предприятий, объектов малого бизнеса.



В этом плане особое значение имеет осуществляемая нами новая программа "Обод қишлоқ" ("Благоустроенное село"). Ее реализация способствует повышению жизненного уровня населения, в первую очередь наших женщин.



Создаваемые также возможности в сфере внутреннего туризма помогают путешествовать по родному Узбекистану, приобщиться к древней истории и богатейшей культуре нашего народа.



Думаю, что в дополнительные выходные дни, введенные в связи с празднованием Навруза, вы вместе с семьями, детьми воспользуетесь этими возможностями.



Дорогие женщины!



В заключение еще раз искренне, от всего сердца поздравляю всех вас с Международным женским днем.



Хочу пожелать вам: будьте всегда здоровы и счастливы ради ваших семей, детей, всей нашей страны!



Ибо когда счастлива женщина – счастливо все общество.



Желаю всем вам семейного благополучия, мира и достатка в ваших домах.



Пусть всегда вам сопутствуют красота и нежность, окружают любовь и забота нашего народа!



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