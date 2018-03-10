



Глава Узбекистана отправился с двухдневным визитом в Таджикистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Таджикистан, предпринятым по приглашению главы Таджкистана Эмомали Рахмона. Программой двухдневного визита запланированы переговоры в верхах, посвященные актуальным вопросам развития узбекско-таджикского диалога по всему спектру направлений, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов, прежде всего, об определении отдельных участков совместной Государственной границы, также будут проведены двусторонние встречи и совместные мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи