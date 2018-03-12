Новый посол Узбекистана приступает к работе в Казахстане

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев отбыл в Астану для вступления в должность.

Сегодня он вручил копии своих верительных грамот заместителю главы внешнеполитического ведомства РК Галымжану Койшыбаеву и был принят министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым.

Ранее Саидикрам Ниязходжаев работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

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