Делегация Узбекистана отправилась на Ближний Восток

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе со специальным представителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым отправилась с трехдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии.

Целью визита является обсуждение актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества и участия делегаций ОАЭ и Саудовской Аравии в предстоящей в Ташкенте конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

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