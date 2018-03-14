



Выражены соболезнования народам Непала и Бангладеш



ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Народной Республики Бангладеш Абдулу Хамиду и Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари. Глава государства выразил коллегам соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате крушения самолета авиакомпании "US-Bangla" в Катманду и передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи