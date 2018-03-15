В Узбекистане будут развивать производство каракуля

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой отрасли", направленное на осуществление широкомасштабных структурных преобразований по увеличению объемов производства и расширению ассортимента продукции из каракуля.

Документ гласит:

"За минувший период поголовье овец каракульской породы увеличилось почти в 2 раза, в результате проведенных в сфере исследований созданы новые виды каракульских овец и новые сорта степных кормовых культур.



Вместе с тем следующие проблемы оказывают негативное воздействие на ускоренное развитие каракулеводческой отрасли:



первое – ухудшение генетических характеристик овец каракульской породы, уменьшение их общего веса;



второе – отсутствие научных и прикладных основ интенсификации производства корма в степных условиях, неорганизованность работы по первичному семеноводству перспективных сортов степных кормовых растений;



третье – отсутствие научных и инновационных разработок, направленных на развитие и повышение урожайности пастбищ, ветхость имеющихся на пастбищах гидросооружений;



четвертое – отсутствие единой системы закупки овечьих шкур, каракульских шкурок и шерсти, заготовленных занимающимися каракулеводством хозяйствующими субъектами и населением, доставки им кормов;



пятое – потребность в модернизации предприятий, специализирующихся на переработке каракулеводческой продукции и производстве готовой продукции, отсутствие в этой сфере предприятий, осуществляющих деятельность на основе новых современных технологий;



шестое – отсутствие механизма стимулирования и поддержки работников каракулеводческой отрасли, текучесть кадров.



В целях обеспечения дальнейшего реформирования каракулеводческой отрасли, организации научно обоснованной племенной работы в отрасли, заготовки качественного каракуля, отвечающего требованиям мирового рынка, восстановления престижа бухарского каракуля и повышения экспортного потенциала отрасли, увеличения объемов производства каракулеводческой продукции и организации эффективного использования пастбищ:



1. Одобрить предложения Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Республиканской ассоциации "Коракулчилик", Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства и хокимията Бухарской области об организации:



Бухарского филиала Научно-исследовательского института каракулеводства и экологии пустынь (далее – Филиал);



Бухарского научно-производственного центра семеноводства степных пастбищных кормовых растений (далее – Центр) при Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства.



2. Утвердить структуру Филиала согласно приложению №1 и структуру Центра согласно приложению №2.



Предоставить генеральному директору Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства право вносить, при необходимости, изменения в структуры Филиала и Центра в пределах утвержденной общей численности работников и фонда оплаты труда.



3. Основными задачами Филиала определить:

системную организацию на научной основе племенного дела и работ по искусственному осеменению, уделив при этом особое внимание селекции каракульских овец черной и суровой окраски с ценными, экспортоориентированными, полукруглыми, ребристыми, плоскими завитковыми типами;

апробацию научных разработок в фермерских хозяйствах Бухарской области, специализирующихся на каракулеводстве, широкое внедрение ее положительных результатов в производство;

организацию обмена породистыми баранами по окрасу и типу в разрезе регионов и хозяйств;

изучение опыта зарубежных стран с развитой каракулеводческой отраслью, проводимой в каракулеводстве племенной и селекционной работы, внедрение передовых достижений в этом направлении.

4. Основными задачами Центра определить:

создание научных и прикладных основ интенсификации производства кормов в степных районах, организацию первичного семеноводства перспективных сортов степных кормовых растений;

внедрение передовых агротехнических мероприятий на площадях по выращиванию семян степных кормовых культур, обеспечение этих площадей качественными семенами и увеличение объемов заготовки семян;

отбор сортов, соответствующих природно-климатическим условиям пастбищ, ускоренное увеличение заготовки их семян;

выявление и восстановление деградировавших пастбищ, организацию посадки степных кормовых культур для повышения их урожайности;

доставку семян кормовых культур по заявкам хозяйств, специализирующихся на каракулеводстве.

5. Хокимияту Бухарской области в месячный срок:

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и Республиканской ассоциацией "Коракулчилик" организовать с учетом почвенных и климатических условий Бухарской области 4 участка для заготовки Центром семян степных кормовых растений, выделив в общей сложности 1 000 гектаров пастбищных земельных площадей;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции принять меры по размещению Филиала и Центра в одном здании.

Разрешить Центру организовать свои филиалы в других областях республики, наладить в дальнейшем деятельность Центра и его филиалов на основе государственно-частного партнерства.



6. Определить источниками финансирования деятельности Научно-исследовательского института каракулеводства и экологии пустынь (далее – Институт), Филиала и Центра:

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемые на содержание Института, Филиала и Центра, в том числе оплату труда их работников и осуществление приравненных к ним платежей;

доходы от хозяйственной деятельности;

гранты международных финансовых и иных институтов, зарубежных организаций, а также другие источники, не запрещенные законодательством;

гранты, выделяемые по итогам конкурсов, проводимых Министерством инновационного развития Республики Узбекистан.

Установить, что средства грантов, выделяемых Министерством инновационного развития Республики Узбекистан, направляются на стимулирование инициаторов конкретных разработок и проектов по каракулеводческой отрасли.



7. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить с 1 апреля 2018 года выделение за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан необходимых ассигнований на расходы, связанные с содержанием Института, Филиала и Центра, оплатой труда их работников за счет бюджета, начиная с 2019 года предусматривать данные расходы при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан.



8. Установить, что расходы Центра на заготовку семян степных пастбищных растений и их посадку в степных районах осуществляются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, в том числе за счет 2,5 миллиарда сумов, выделяемых в 2018 году.



Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды установить постоянный контроль за недопущением использования деградировавших пастбищных площадей в качестве пастбищ в период их восстановления.



9. Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан:

обеспечить организацию в Филиале и Центре оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием научных лабораторий за счет средств Фонда поддержки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан и выделение необходимых средств на обеспечение Центра сельскохозяйственной техникой;

совместно с Министерством высшего и среднего специального образования и Республиканской ассоциацией "Коракулчилик" в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан обоснованные предложения по организации начиная с 2018/2019 учебного года в высших образовательных учреждениях сельскохозяйственного направления заочного отделения по направлениям “Селекционер-каракулевод” и “Пастбищевод степных растений”, а также проект правительственного решения по оптимизации структуры Института и дальнейшему повышению эффективности его деятельности.

10. Установить, что:



а) занимающиеся каракулеводством субъекты и предприятия по переработке каракулеводческой продукции сроком до 1 января 2023 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за импортируемые материалы, необходимые для каракулеводства и не производимые в республике, по перечням, утверждаемым в установленном порядке;



б) ставки единого земельного налога для производителей каракулеводческой продукции остаются без изменений до 1 января 2023 года;



в) заготовка и закупка каракульских шкурок и шерсти на территории республики осуществляются предприятиями в системе ассоциаций "Узбекчармпойабзали" и "Коракулчилик" путем внесения 50-процентного авансового платежа.



11. Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан совместно с Министерством экономики, АК "Уздонмахсулот", АО "Узпахтаёг", Республиканской товарно-сырьевой биржей, ассоциациями "Узбекчармпойабзали" и "Коракулчилик" в месячный срок внести в Кабинет Министров проект правительственного решения, предусматривающего внедрение системы закупки овечьих шкур, каракульских шкурок и шерсти, заготовленных занимающимися каракулеводством субъектами, а также доставки им комбикорма, ячменя, хлопкового шрота и шелухи.



12. В целях совершенствования племенных селекционных работ в каракулеводческой отрасли в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, финансовой поддержки заготовки и переработки соответствующих требованиям мирового рынка, конкурентоспособных каракульских шкурок организовать Фонды развития каракулеводства территориальных ассоциаций "Коракул" (далее – Фонды) в виде специальных расчетных счетов, открываемых в филиалах акционерного коммерческого Народного банка Республики Узбекистан.



13. Основными задачами Фондов определить финансирование:

организации служебных командировок отечественных специалистов-каракулеводов по вопросам изучения спроса и предложения на каракулеводческую продукцию на мировом рынке, передового опыта зарубежных стран с развитой каракулеводческой отраслью, повышения квалификации;

расходов на организацию показательных семинаров по межхозяйственному обмену породистыми каракульскими баранами по республике;

проведение показательных учебных семинаров по каракулеводству с участием отечественных и зарубежных специалистов;

поддержки каракулеводческих предприятий республики в экспорте каракулеводческой продукции;

открытия в филиалах акционерного коммерческого Народного банка Республики Узбекистан кредитных линий по выдаче кредитов сроком на 3 года с льготной годовой ставкой 3 процента для улучшения материально-технической базы специализирующихся на каракулеводстве фермерских хозяйств и племенных предприятий, а также организации предприятий по переработке каракулеводческой продукции.

14. Определить источниками формирования Фондов:

гранты, добровольные взносы физических и юридических лиц, благотворительных фондов, средства иностранных доноров;

доходы, поступающие от размещения временно свободных средств Фондов;

иные источники, не запрещенные законодательством.

Одобрить инициативы коммерческих банков и хокимиятов Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Навоийской областей о формировании начальных средств Фондов за счет собственных средств коммерческих банков и дополнительных источников местных бюджетов указанных областей согласно приложению №3.



Хокимиятам Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей принять меры по выделению в течение 2019-2020 годов, при необходимости, соответствующих средств за счет дополнительных источников местных бюджетов, исходя из освоения средств Фондов.



15. Акционерному коммерческому Народному банку Республики Узбекистан рекомендовать выделение льготных кредитных средств в размере 30 миллиардов сумов по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, на финансирование закупки за рубежом породистых овец для улучшения породы каракульских овец, содержащихся на предприятиях, в фермерских и дехканских хозяйствах, входящих в состав Республиканской ассоциации "Коракулчилик" и занимающихся каракулеводством на территории Бухарской области, а также проектов по организации в области новых и модернизации существующих предприятий по переработке каракульских шкурок и шерсти.



16. Разрешить в целях финансовой помощи субъектам предпринимательства, занимающимся каракулеводством, выделение средств, предоставление поручительства и выплату компенсаций для покрытия процентных расходов по кредитам из Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан для проектов, связанных с модернизацией действующих и организацией новых пунктов искусственного осеменения, закупкой за рубежом породистых овец и технологического оборудования, необходимого для специализирующихся на каракулеводстве предприятий, фермерских и дехканских хозяйств, переработкой каракульских шкурок и шерсти, развитием и повышением урожайности пастбищ, предназначенных для выращивания степных кормовых растений.



17. Ассоциации "Узбекчармпойабзали", хокимияту Бухарской области и акционерному коммерческому Народному банку Республики Узбекистан обеспечить до 1 сентября 2018 года организацию в городе Бухаре предприятия по глубокой переработке каракульских шкурок за счет кредитных линий, предусмотренных постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 января 2017 года №ПП–2718 "О мерах по расширению источников финансирования инвестиционных проектов в пищевой, кожевенно-обувной и фармацевтической промышленности".



18. Акционерным обществам "Узагротехсаноатхолдинг" и "Узагролизинг" принять меры по обеспечению субъектов, занимающихся каракулеводством, на лизинговой основе техникой, необходимой для осуществления агротехнических мероприятий, связанных с заготовкой семян степных пастбищных кормовых растений и их посадкой в степной местности.



19. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей обеспечить выделение в 2018-2020 годах за счет дополнительных источников местных бюджетов средств в размере, по предварительным расчетам, 45 миллиардов сумов на расходы, связанные с ремонтом имеющихся и строительством новых сооружений (вертикальных и шахтных колодцев) для поения каракульских овец в отдаленных степных местностях согласно приложениям №№4 и 5.



Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение, при необходимости, на эти цели по запросу Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей бюджетных ссуд из республиканского бюджета с условием возврата до конца года.



Определить Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты соответствующих областей ответственными за осуществление работ по ремонту имеющихся и строительству новых водопойных сооружений на основе гидрогеологических заключений Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам о целесообразности работ по ремонту и строительству водопойных сооружений, предложений по сооружению колодцев в оптимальных местах, а также за контроль за содержанием водопойных сооружений.



20. Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, ассоциациями "Коракулчилик" и "Узбекчармпойабзали" в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по реализации каракульских шкурок на международных меховых аукционах и выходу на внешние рынки путем поиска потенциальных зарубежных партнеров, восстановлению международного бренда узбекского каракуля.



21. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан, председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей, хокимам районов, граничащих с соседними государствами, указать на недостаточность принимаемых мер по предотвращению незаконного вывоза каракулеводческой продукции за пределы республики.



Возложить на начальников территориальных структур Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов персональную ответственность за своевременное предотвращение случаев незаконного вывоза каракулеводческой продукции за пределы республики.



22. Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Республиканской ассоциацией "Коракулчилик" обеспечить регулярное широкое освещение среди населения целей и сути осуществляемых в каракулеводческой отрасли реформ.



23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан З.Т.Мирзаева, председателя Республиканской ассоциации "Коракулчилик" Н.Э.Юлдашова и хокима Бухарской области У.И.Барноева".

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