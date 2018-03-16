Глава Узбекистана посетил Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в столицу Казахстана, Астану.

Целью визита явилось участие в состоявшейся в этот день рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии по вопросам развития сотрудничества между странами ЦА в сферах обеспечения безопасности, экономики, торговли, логистики, транспорта и связи, науки, образования и культуры.

Кроме того, глава Узбекистана провел двустороннюю встречу с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым по актальным аспектам двустороннего взаимодействия.

УЗИНФОРМ