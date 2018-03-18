



Делегация Узбекистана вернулась из КНР



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Китайскую Наародную Республику, где 13-16 марта в Пекине было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие было посвящено вопросам организации предстоящих заседаний Совета глав государств ШОС и Совета глав правительств (премьер-министров), а также исполнения плана основных мероприятий на текущий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи