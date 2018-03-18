Делегация Узбекистана вернулась из КНР

Делегация Узбекистана вернулась из КНР18.03.2018 11:51
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Китайскую Наародную Республику, где 13-16 марта в Пекине было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Мероприятие было посвящено вопросам организации предстоящих заседаний Совета глав государств ШОС и Совета глав правительств (премьер-министров), а также исполнения плана основных мероприятий на текущий год.
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