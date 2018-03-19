Узбекская делегация отправилась в Бразилию

Узбекская делегация отправилась в Бразилию19.03.2018 10:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта делегация Узбекистана во главе с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым отправилась с визитом в Федеративную Республику Бразилия.
Программой поездки, которая продлится до 23 марта, запланировано участие в работе 8-го Всемирного водного форума, по итогам которого будет принята Министерская декларация с призывом к международному сообществу и национальным правительствам принять комплексные меры по обеспечению справедливого доступа к воде и бережному управлению водными ресурсами.
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