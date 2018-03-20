



Главы Узбекистана и России провели телефонный разговор



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с переизбранием на высший государственный пост, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в деятельности, после чего стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-российского диалога, а также Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Узбекистан с государственным визитом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи