Глава Узбекистана поздравил граждан с Наврузом

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю Навруза - Международного праздника весны.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники!

На прекрасную землю родного Узбекистана приходит замечательный праздник Навруз – символ весны и обновления.

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, уважаемые наши матери и отцы, дорогие сестры, любимые дети, весь наш народ с этим чудесным праздником, Новым годом по восточному календарю.

В эти лучезарные дни, наполняющие наши сердца радостью и весельем, желаю всем вам здоровья и счастья, достатка и благополучия в ваших домах.

Уважаемые друзья!

Сегодня наш многонациональный народ в городах и селах, зацветающих садах, на площадях и на лоне природы проводит сайили и представления, встречая долгожданный Навруз.

Все наши соотечественники – и дети, и взрослые – радостно поздравляют друг друга и благодарят Всевышнего за нынешние светлые дни.

В Навруз еще ярче проявляются такие благородные качества, присущие нашему народу, как любовь к родной земле, своей стране, милосердие, помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Созвучно обновлению и пробуждению природы, происходящему в это волшебное время года, преображается и наша жизнь, жизнь всего нашего общества.

Прежде всего в корне меняют облик нашей страны возводимые новые дома, медицинские и образовательные учреждения, современные предприятия, благоустроенные села и города.

Составляющие основу философии Навруза высшие ценности – гуманизм и доброта, справедливость и толерантность, реальная забота о благе народа – становятся сегодня критериями нашей деятельности.

Мы ставим перед собой важнейшую цель – чтобы наши матери и дети, соотечественники, весь наш народ всегда жил в мире и спокойствии, чтобы наша жизнь стала еще более благополучной. Тогда, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день будет как Навруз.

В этот замечательный праздник мы сердечно поздравляем наших умелых дехкан и фермеров, с большими надеждами встречающих новый посевной сезон. Желаем им удачного начала нового года, богатого урожая, все новых и новых достижений.

Дорогие друзья!

В последние годы по решению Организации Объединенных Наций Навруз широко отмечается в международном масштабе, что свидетельствует о благородной сути, огромном общественном и культурном значении этого праздника.

Действительно, этот удивительно красивый и добрый праздник пробуждает в человеке самые лучшие, высокие чувства. Именно поэтому Навруз стал любимым и дорогим праздником для всех наших соотечественников, независимо от их национальности, языка и религии.

Сегодня радость наступления Навруза разделяют с нами аккредитованные в стране представители дипломатического корпуса, наши зарубежные друзья и партнеры.

Пользуясь случаем, позвольте от всей души поздравить с этим прекрасным праздником наших дорогих гостей, народы всех стран ближнего и дальнего зарубежья, пожелать им мира и спокойствия, благополучия и прогресса.

Уважаемые соотечественники!

Я рад выразить вам, всему нашему народу свои самые искренние пожелания.

Пусть Навруз принесет каждой семье, в каждый дом счастье и процветание!

Пусть сбудутся все наши добрые надежды и мечты!

Пусть всегда в нашей стране царит мир, благополучной будет жизнь нашего народа!

С праздником Навруз, дорогие мои!".

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