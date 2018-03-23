Делегация Узбекистана отправилась в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана в составе представителей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также граничащих с Туркменистаном Республики Каракалпакстан и Хорезмской области во главе с председателем Центральной избирательной комиссии страны Мирза-Улугбеком Абдусаломовым отправилась в Туркменистан.

Целью поездки является участие в качестве международных наблюдателей на предстоящих 25 марта выборах депутатов Меджлиса Туркменистана и членов халк маслахаты и Генгешей (местных представительных органов власти).

Планируется, что международные наблюдатели от Узбекистана примут участие в выборах в составе миссий СНГ и ШОС.



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