Узбекистан и Афганистан совершенствуют таможеннное взаимодействие

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 23 марта вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Исламской Республики Афганистан о взаимном содействии в таможенных делах, которое было подписано в Ташкенте 5 декабря минувшего года в рамках официального визита Президента ИРА Мухаммада Ашрафа Гани в Узбекистан.

Согласно документу, стороны принимают все необходимые меры по упрощению таможенного оформления, признают таможенные документы, а также используют электронные средства обмена информацией для повышения оперативности сотрудничества таможенных ведомств двух стран.

Документом предусматривается создание эффективного механизма взаимодействия сторон по предупреждению и пресечению контрабанды, а также незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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