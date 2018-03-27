Глава Узбекистана провел встречу с представителем Госдепа США

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта прибывший с визитом в страну с целью участия в проходящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой ведомства внешней политики Абдулазизом Камиловым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-американского диалога по всему спектру направлений, обсуждены актуальные проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

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