Главы МИД стран Центральной Азии и Евросоюза провели встречу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Ташкенте была проведена очередная встреча министров иностранных дел государств формата "Европейский союз - Центральная Азия", организованная в преддверии конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Встреча, в которой приняли участие главы МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана Эрлан Абдылдаев, Таджикистана Сироджидин Аслов, Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества между странами Центральной Азии с Европейским Союзом в торгово-экономической, инвестиционно-технологической, научной и образовательной сферах.

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