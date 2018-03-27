В Ташкенте прошла встреча глав Узбекистана и Афганистана

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для участия в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

В ходе встречи главы двух государств рассмотрели роль и значение Ташкентской конференции для процессов восстановления ИРА и другие региональные и международные проблемы, а также рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах торговли, транспорта и энергетики, образования, здравоохранения и других.

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