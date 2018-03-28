В Ташкенте обсуждены механизмы содействия восстановлению Афганистана

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в Ташкенте была проведена международная конференция высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", организованная по инициативе главы Узбекистана с целью обсуждения практических аспектов работы международного сообщества по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, восстановлению экономики и инфраструктуры страны, преодоления духовного кризиса.

В форуме приняли участие Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, специальный представитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, представители 25 государств и международных организаций, а также в формате видео-моста к участникам обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По итогам встречи была принята Ташкентская декларация по Афганистану, которая гласит:

"Преамбула



Мы, участники Ташкентской Конференции:



1) Подтверждаем, что мир и безопасность в Афганистане имеют существенное значение для обеспечения стабильности и процветания в регионе и прекращения многолетнего насилия и страданий афганского народа. Поэтому мы признаем, что политическое урегулирование, которое будет осуществляться под руководством и усилиями самих афганцев, поддерживаемое тесным региональным сотрудничеством в области борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также региональное экономическое сотрудничество и взаимодействие являются ключевыми для мира и процветания Афганистана и всего региона;



2) Подтверждаем нашу поддержку резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности, в том числе о новом партнерстве, образованном между Афганистаном и Центральной Азией после заседания Совета Безопасности ООН по Центральной Азии и Афганистану, состоявшегося 19 января 2018 года в г.Нью-Йорке;



3) Уважаем суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также национальное единство Афганистана и усилия его народа и правительства по обеспечению мира, стабильности и развития своей страны;



4) Признаем важность международных и региональных инициатив по поддержанию мира и стабильности в Афганистане, осуществляемых под руководством и усилиями самих афганцев, в частности Кабульского процесса в качестве главного форума и инструмента под руководством Правительства Афганистана для того, чтобы возглавить усилия по обеспечению мира и прекращения насилия в Афганистане.



5) Поддерживаем усилия центральноазиатских государств, направленные на продвижение мирного процесса и социально-экономического развития в Афганистане, их участие в региональных политических и экономических процессах;



6) Подчеркиваем важное значение Ташкентской конференции по Афганистану: "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" как продолжение усилий международного сообщества в поддержку процесса мира и примирения, осуществляемого под руководством и усилиями самих афганцев;



Мир и примирение



7) Заявляем о нашей решительной поддержке предложения Правительства Национального Единства начать прямые переговоры с "Талибан", без каких-либо предварительных условий, с конечной целью достижения всеобъемлющего мирного соглашения с талибами, которое поддерживается международным сообществом, и призываем "Талибан" принять это предложение в отношении мирного процесса, осуществляемого под руководством и усилиями самих афганцев, и согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;



8) Подчеркиваем, что политическое урегулирование с талибами является наилучшим способом положить конец насилию в Афганистане, а также имеется необходимость проведения прямых мирных переговоров между Правительством Афганистана и умеренными представителями "Талибан" без каких-либо предварительных условий;



9) Подтверждаем нашу поддержку усилий Правительства Афганистана начать прямые переговоры с "Талибан" и признаем Кабульский процесс в качестве главного форума и инструмента наряду с другими региональными и международными мирными инициативами по Афганистану;



10) Призываем талибов признать свою долю ответственности за установление мира и безопасности в Афганистане, чтобы положить конец страданиям афганского народа и официально заявить о своей готовности вступить в прямые мирные переговоры с Правительством Афганистана, задействовав при этом взаимосогласованный формат и при полной поддержке международного сообщества;



11) Призываем Правительство Афганистана и "Талибан" приступить к политическому урегулированию. От всеобъемлющего мирного соглашения выиграют все стороны, и никто не останется в проигрыше. Оно должно гарантировать включение "Талибан" в политический процесс в качестве легитимного политического игрока, отказ "Талибан" от насилия и разрыв связей с террористическими группами и международным терроризмом, включая "Аль-Каиду", ИГИЛ/ДАЕШ и другие транснациональные террористические сети (ТТС), а также уважение Конституции Афганистана, в том числе равные права всех афганцев.



12) Подчеркиваем важность полного и значимого участия женщин в процессе афганского примирения, безопасности, обществе и экономике и заявляем о неизменной поддержке международных усилий, направленных на расширение прав и возможностей женщин и остаемся полностью приверженными поддержке реализации Национального плана действий Афганистана в отношении женщин, мира и безопасности;



13) Поддерживаем Правительство Афганистана в создании благоприятных условий для начала и продвижения мирных переговоров путем эффективного стимулирования и противодействия, необходимыми мерами, непримиримым элементам, отказывающихся примкнуть к мирному процессу и продолжающих насилие, кровопролитие и зверства, оказывая содействие транснациональным террористическим сетям;



14) Призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Афганистана, не вмешиваться в его внутренние дела для обеспечения его безопасности, стабильности и процветания;



15) Заявляем о своей поддержке мирного Афганистана, откуда терроризм не будет представлять угрозы другим странам и который может полностью полагаться на свои собственные силы в создании безопасной обстановки на своей территории.



Борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков



16) Осуждаем недавние бесчеловечные нападения против народа Афганистана и выражаем нашу прочную солидарность с ним, осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях без какого-либо различия, признаем серьезные и общие угрозы безопасности и стабильности Афганистана, региона и международного сообщества в целом, исходящие от связи между транснациональным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью;



17) Подчеркиваем важность практического регионального и международного сотрудничества по искоренению терроризма во всех его формах и проявлениях в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;



18) Подчеркиваем важность активных практических усилий Правительства Афганистана в сотрудничестве с региональными и международными партнерами в целях борьбы против производства и незаконного оборота наркотиков, прекурсоров и контрабанды оружия в качестве основного источника финансирования терроризма;



19) Признаем, что терроризм, незаконный оборот наркотиков и организованная преступность являются взаимосвязанными глобальными угрозами и требуют выработки единой стратегии, основанной на Глобальной контртеррористической стратегии ООН.



20) Подтверждаем, что все содействие в области безопасности Афганистану должно предоставляться через Правительство Афганистана и выступаем категорически против предоставления какой-либо финансовой поддержки, материального содействия либо оружия "Талибан" и ИГИЛ/ДАЕШ, что служит только целям дестабилизации Афганистана и продлевает конфликт.



Региональное экономическое сотрудничество



21) Поддерживаем последние успехи в региональном экономическом сотрудничестве и реализации транспортно-коммуникационных проектов, которые признают Афганистан естественным наземным мостом, соединяющим Центральную Азию с Южной Азией и другими регионами. Экономическая интеграция Афганистана в регион будет в дальнейшем способствовать укреплению мира и стабильности в этой стране и обширном регионе в целом;



22) Подчеркиваем, что своевременная реализация региональных торгово-транзитных, транспортных, энергетических, инфраструктурных и коммуникационных проектов, связывающих Афганистан с его ближайшими соседями и обширным регионом, будет обеспечивать ощутимую выгоду для населения региона в целом, улучшать средства к существованию, укреплять предпринимаемые усилия по содействию миру и борьбе с терроризмом и незаконной деятельностью;



23) Признаем, что Ташкентская конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", организуемая в продолжение предыдущих инициатив, предоставила уникальную возможность для открытых и всесторонних обсуждений по широкому спектру вопросов, касающихся афганского мирного процесса, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, регионального экономического сотрудничества, а также дала стимул для разработки взаимоприемлемых решений;



24) Выражаем глубокую признательность Правительству Узбекистана за традиционное гостеприимство и отличную организацию Конференции высокого уровня в г.Ташкенте, а также решительные усилия по созданию широкого и прочного регионального и международного консенсуса по вопросам мира, безопасности и регионального взаимодействия".



Данная декларация была принята в г.Ташкенте, Республика Узбекистан, Афганистаном, Китаем, Францией, Германией, Индией, Ираном, Италией, Японией, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Катаром, Россией, Саудовской Аравией, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном, ОАЭ, Великобританией, США, Узбекистаном, ЕС и ООН.

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