В МИД Узбекистана прошли встречи с зарубежными делегациями

В МИД Узбекистана прошли встречи с зарубежными делегациями29.03.2018 11:20
ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречи с главами иностранных делегаций, пребывающих в Ташкенте в рамках участия в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
В частности, глава МИД провел встречи с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Баодуном, Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мобашарем Джаведом Акбаром и министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым, в которыми обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня и развития сотрудничества на международной арене.
По итогам встречи глав МИД Узбекистана и Кыргызстана была подписана Межмидовская программа сотрудничества на 2018-2019 годы.
УЗИНФОРМ