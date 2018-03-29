В МИД Узбекистана прошли встречи с зарубежными делегациями

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречи с главами иностранных делегаций, пребывающих в Ташкенте в рамках участия в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

В частности, глава МИД провел встречи с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Баодуном, Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мобашарем Джаведом Акбаром и министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым, в которыми обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня и развития сотрудничества на международной арене.

По итогам встречи глав МИД Узбекистана и Кыргызстана была подписана Межмидовская программа сотрудничества на 2018-2019 годы.

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