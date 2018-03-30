В Фергане прошла встреча глав правительств Узбекистана и Кыргызстана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его коллега, премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провели в Фергане 1-е заседание Совета глав приграничных областей двух стран, который был созван в соответствии с меморандумом, подписанным в сентябре минувшего года в Бишкеке в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации ряда соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углублении культурно-гуманитарных связей, улучшении условий пересечения гражданами государств сторон узбекско-кыргызской государственной границы и функционирования пунктов пропуска, а также другие актуальные аспекты двусторонних отношений.

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