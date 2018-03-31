



Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем РЦПДЦА



ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент специальным представителем Генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман. В ходе встречи министр и его гостья обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, ряд проблем международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи