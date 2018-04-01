Новый посол Беларуси прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Леонид Маринич вручил копии своих верительных грамот главе ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Л.Маринич сменит в должности Николая Клакевича, аккредитованного в феврале 2014 года.

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