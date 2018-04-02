Курсы валют в Узбекистане на/c 2 апреля

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 апреля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6 217.46 (702) 1 сингапурский доллар 6181.08 (124) 1 канадский доллаp 6 282.71 (986) 1 бразильский реал 2451.41 (156) 1 юань ренминби 1 290.12 (756) 1 швейцарский франк 8488.86 (392) 1 японская иена 76.19 (784) 1 диpхам ОАЭ 2205.89 (410) 1 южнокорейский вон 7.66 (818) 1 египетский фунт 459.37 (414) 1 кувейтский динар 27036.41 (826) 1 фунт стеpлингов 11373.69 (458) 1 малайзийский ринггит 2097.05 (840) 1 доллаp США 8100.92 (643) 1 российский рубль 141.67 (949) 1 новая турецкая лира 2047.03 (050) 1 бангладешская така 9 6.61 (960) 1 СДР 11776.31 (348) 1 венгерский форинт 31.95 (978) 1 евро 9976.28 (364) 1 иранский риал 0.21 (980) 1 украинская гривна 308.61 (398) 1 казахстанский тенге 25.41 (985) 1 польский злотый 2368.00 (934) 1 туркменский манат 2321.18 (203) 1 чешская крона 393.02 (972) 1 таджикский сомони 919.51 (356) 1 индийская рупия 124.42 (975) 1 болгарский лев 5101.98 (376) 1 израильский шекель 2314.35 (971) 1 афганский афгани 117.23 (417) 1 киргизский сом 118.61 (981) 1 грузинский лари 3378.20 (974) 1 белорусский рубль 4170.36

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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