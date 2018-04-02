Курсы валют в Узбекистане на/c 2 апреля

Курсы валют в Узбекистане на/c 2 апреля02.04.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 апреля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6217.46
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|6181.08
|(124)
|1 канадский доллаp
|6282.71
|(986)
|1 бразильский реал
|2451.41
|(156)
|1 юань ренминби
|1290.12
|(756)
|1 швейцарский франк
|8488.86
|(392)
|1 японская иена
|76.19
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2205.89
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.66
|(818)
|1 египетский фунт
|459.37
|(414)
|1 кувейтский динар
|27036.41
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|11373.69
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|2097.05
|(840)
|1 доллаp США
|8100.92
|(643)
|1 российский рубль
|141.67
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2047.03
|(050)
|1 бангладешская така
|96.61
|(960)
|1 СДР
|11776.31
|(348)
|1 венгерский форинт
|31.95
|(978)
|1 евро
|9976.28
|(364)
|1 иранский риал
|0.21
|(980)
|1 украинская гривна
|308.61
|(398)
|1 казахстанский тенге
|25.41
|(985)
|1 польский злотый
|2368.00
|(934)
|1 туркменский манат
|2321.18
|(203)
|1 чешская крона
|393.02
|(972)
|1 таджикский сомони
|919.51
|(356)
|1 индийская рупия
|124.42
|(975)
|1 болгарский лев
|5101.98
|(376)
|1 израильский шекель
|2314.35
|(971)
|1 афганский афгани
|117.23
|(417)
|1 киргизский сом
|118.61
|(981)
|1 грузинский лари
|3378.20
|(974)
|1 белорусский рубль
|4170.36
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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