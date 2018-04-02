



Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Туркменистаном



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля в Туркменабате (Лебапский велаят Туркменистана) завершила работу очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.



В течение недели стороны обсудили результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской Государственной границы и достигли договоренности по их продолжению на основе План-графика на 2018 год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи