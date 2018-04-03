



Обсуждены возможности присоединения Узбекистана к МОМ



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Международной организации по миграции (МОМ) во главе с генеральным директором Уильямом Лейси Свингом. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели возможность участия Узбекистана в работе организации в качестве полноправного члена и определили перспективные направления развития партнерства. В рамках визита в Узбекистан делегация МОМ также посетит Совет безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Правительстве,ведомства занятости и трудовых отношений, внутренних дел, Генеральную прокуратуру. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи