Глава Узбекистана провел рабочее совещание

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства, которое было посвящено вопросам повышения качества оказания государственных услуг населению.

В ходе встречи были проанализированы имеющиеся в сфере недостатки, которые обусловлены низким уровнем внедрения информационно-коммуникационных технологий.

В данной связи Министерству юстиции и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, другим профильным ведомствам было поручено обеспечить создание электронной информационной системы и электронной базы данных по 50 госуслугам, а также подключение всех центров к интернету по оптико-волоконным линиям связи, была подчеркнута необходимость запуска во всех центрах системы электронной очереди и создания приложений, позволяющих пользоваться государственными услугами по мобильным телефонам.

Поставлена задача разработать типовые проекты зданий центров государственных услуг, построить их на основе государственно-частного партнерства в соответствии с современными требованиями и предоставить льготы участвующим в таких проектах инвесторам.

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