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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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В Узбекистане реформируют деятельность МИД
06.04.2018 10:14

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности".

Документ гласит:

"Эффективное продвижение внешнеполитического и внешнеэкономического курса является важнейшим фактором успешной реализации масштабных реформ и демократических преобразований в стране, укрепления ее авторитета на международной арене и обеспечения повышения благосостояния населения.

Благодаря активизации открытой внешней политики достигнуты прорывные результаты в укреплении многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, на качественно новый уровень вышли отношения с государствами Центральной Азии, значительно расширились торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, установлены конструктивное взаимодействие с международными организациями и диалог с соотечественниками за рубежом, решаются актуальные международные и региональные проблемы.

Вместе с тем, анализ фактического положения дел в системе Министерства иностранных дел свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем, препятствующих эффективной реализации возложенных задач, прежде всего, в сфере защиты и продвижения внешнеэкономических интересов государства. В частности:

во-первых, действующая нормативно-правовая база комплексно не регламентирует все вопросы дипломатической службы, не в полной мере отражает накопленный правовой и практический опыт, а также не соответствует современным требованиям;

во-вторых, организационно-штатная структура внешнеполитического ведомства не ориентирована на эффективную мобилизацию имеющихся ресурсов для решения стратегических задач во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах;

в-третьих, отсутствуют четко выстроенные механизмы взаимодействия государственных органов с Министерством иностранных дел и заграничными учреждениями Республики Узбекистан, а также проведения эффективной и слаженной работы в вопросах развития торгово-экономического, инвестиционного и туристского сотрудничества с иностранными партнерами;

в-четвертых, фрагментарно осуществляются информационно-аналитическое сопровождение и планирование работы внешнеполитического ведомства, вырабатываемые предложения по приоритетам внешней политики должным образом не учитывают вопросы продвижения внешнеэкономических интересов страны;

в-пятых, работа по информированию мирового сообщества о масштабных преобразованиях в стране и международных инициативах республики носит инертный характер, препятствуя эффективной реализации задач по формированию позитивного имиджа и укреплению авторитета страны на международной арене;

в-шестых, неудовлетворительным остается уровень оперативности и качества оказываемых государственных услуг в деятельности консульских учреждений, обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц Узбекистана за рубежом, оказания помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение;

в-седьмых, не налажен системный диалог с соотечественниками за рубежом, не задействован их потенциал при реализации социально-экономических и культурно-гуманитарных проектов и программ в приоритетных направлениях развития республики;

в-восьмых, неэффективность кадровой политики, а также низкий уровень материального стимулирования и социальной защиты работников внешнеполитического ведомства значительно ограничивают возможности по формированию высокопрофессионального дипломатического состава, снижают престиж дипломатической службы и приводят к оттоку квалифицированных специалистов;

в-девятых, недостаточное внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий сдерживает решение приоритетных задач, не обеспечивает оперативное внешнеполитическое и внешнеэкономическое реагирование, а также развитие инструментов "цифровой дипломатии".

В целях коренного совершенствования системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, а также в соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Концепции административной реформы в Республике Узбекистан:

1. Определить важнейшими направлениями реформирования системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан:

первое, коренной пересмотр и совершенствование нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры Министерства иностранных дел и заграничных учреждений Республики Узбекистан с акцентом на продвижение "экономической дипломатии";

второе, усиление координирующей роли Министерства иностранных дел в реализации единой внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики, а также четкое регламентирование и разграничение задач, функций и полномочий профильных министерств, ведомств, органов государственной власти на местах в данном направлении;

третье, внедрение новых подходов и методов в деятельность Министерства иностранных дел и заграничных учреждений Республики Узбекистан, направленных на расширение и диверсификацию экспорта отечественных товаров, работ (услуг), привлечение инвестиций, передовых технологий и туристских потоков в страну;

четвертое, активное использование инструментов "публичной дипломатии" в продвижении позитивного международного имиджа Узбекистана, прежде всего, через усиление работы по системному и адресному информационному взаимодействию с национальными и зарубежными экспертными сообществами, средствами массовой информации, общественными и научными кругами;

пятое, формирование и реализацию механизмов обеспечения реальной защиты прав и законных интересов граждан, поддержание всестороннего диалога с соотечественниками за рубежом, их активное привлечение к реализации торгово-экономических, культурно-гуманитарных и социальных проектов и программ;

шестое, налаживание действенной системы внутриведомственного планирования и контроля, упрощение порядка и форм отчетности, формирование критериев оценки эффективности деятельности Министерства иностранных дел и заграничных учреждений Республики Узбекистан;

седьмое, кардинальный пересмотр кадровой политики в Министерстве иностранных дел и заграничных учреждениях Республики Узбекистан путем внедрения передовых и прозрачных организационно-правовых механизмов подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ротации и формирования перспективного резерва дипломатических кадров;

 

восьмое, улучшение материального стимулирования и социальной защиты работников органов дипломатической службы, создание достойных условий для их эффективной работы;

девятое, укрепление материально-технической базы системы Министерства иностранных дел с широким внедрением современных информационно-коммуникационных технологий в целях совершенствования системы оказания государственных услуг, а также продвижения интересов страны в глобальном информационном пространстве.

2. Образовать в структуре Министерства иностранных дел Республики Узбекистан:

а) Главное управление внешнеэкономического сотрудничества и входящие в его структуру:

  • Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия;
  • Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей;
  • Управление координации деятельности межправительственных комиссий;
  • Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма;

б) Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации – на базе Пресс-службы Министерства иностранных дел;

в) Консульско-правовой департамент – на базе Консульского управления;

г) Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом;

д) Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц и в его составе Сектор по приему обращений (call-center);

е) Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса – на базе Службы дипломатического сервиса;

ж) Информационное агентство "Дунё" и Медиа-центр – на базе информационного агентства "Жахон";

з) Бюро переводчиков;

и) Центр анализа и прогнозирования – на базе Информационно-аналитического центра международных отношений;

к) территориальные отделения Министерства иностранных дел в Республике Каракалпакстан и областях.

3. Преобразовать Фонд Президента Республики Узбекистан "Истеъдод" по организации повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом в Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками с подчинением его Министерству иностранных дел Республики Узбекистан.

4. Создать Фонд развития органов дипломатической службы Республики Узбекистан на базе Республиканского фонда развития дипломатических и консульских учреждений Узбекистана в целях совершенствования механизмов материального стимулирования работников и финансирования деятельности Министерства иностранных дел.

5. Установить, что Министерство иностранных дел осуществляет координацию деятельности профильных министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах в сфере проведения единого внешнеэкономического курса, продвижения внешнеэкономических интересов страны, защиты прав и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по схеме согласно приложению № 1.

Министерствам, государственным комитетам, ведомствам, органам государственной власти на местах, органам хозяйственного управления и иным государственным организациям обеспечить практическое содействие Министерству иностранных дел Республики Узбекистан в реализации его основных задач во внешнеэкономической сфере, в том числе путем своевременного предоставления качественно проработанных сведений, документов и материалов.

6. Определить, что:

  • глава дипломатического представительства является высшим официальным представителем Республики Узбекистан в государстве пребывания, обеспечивающим эффективное проведение внешнеполитического и внешнеэкономического курса, защиту и продвижение интересов страны, а также прав и законных интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан;
  • главой дипломатического представительства может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным и иностранными языками, обладающий соответствующими деловыми, моральными и профессиональными качествами, а также глубокими познаниями в области истории, культуры, национальных традиций и обычаев, сути и значения социально-экономических и общественно-политических преобразований в Республике Узбекистан;
  • дипломатические работники и официальные представители государственных органов Республики Узбекистан в стране пребывания, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности и подотчетности, неукоснительно подчиняются главе дипломатического представительства и координируют с ним свою деятельность при реализации возлагаемых задач.

7. Ввести в практику Министерства иностранных дел Республики Узбекистан:

а) разработку на регулярной основе утверждаемых Президентом Республики Узбекистан приоритетных направлений развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества с основными зарубежными партнерами с учетом стратегических направлений развития республики, исходя из торгово-экономического, финансово-инвестиционного и научно-технического потенциала зарубежных партнеров, уровня и масштабов взаимодействия с ними, их роли и места в системе международных отношений.

Установить, что приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества служат ориентиром в практической деятельности министерств и ведомств, в том числе во взаимодействии с зарубежными партнерами;

б) разработку и принятие ежегодных "дорожных карт" заграничных учреждений Республики Узбекистан по активной и системной работе с зарубежными странами, обратив особое внимание на внешнеэкономическую (продвижение экспорта отечественной продукции, привлечение инвестиций и технологий, расширение туристского потока) и информационно-разъяснительную деятельность;

в) межведомственную ротацию кадров по принципу "профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах – Министерство иностранных дел – заграничное учреждение – Министерство иностранных дел, профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах", предусмотрев меры по переподготовке и повышению квалификации работников, направляемых в заграничные учреждения Республики Узбекистан;

г) ежемесячное заслушивание министром иностранных дел персональных отчетов глав заграничных учреждений о ходе реализации возложенных задач и утвержденных "дорожных карт" по сотрудничеству с государством пребывания и международной организацией для последующего доклада Президенту Республики Узбекистан о достигнутых результатах и имеющихся недостатках.

8. Утвердить:

  • Приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Республики Узбекистан с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу согласно приложению № 2;
  • Программу комплексных мер по коренному совершенствованию деятельности системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

Руководителям министерств и ведомств обеспечить своевременную и эффективную реализацию задач и мероприятий, предусмотренных Приоритетными направлениями развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества и Программой.

9. Определить, что деятельность Информационного агентства "Дунё" и Медиа-центра, Центра анализа и прогнозирования, Бюро переводчиков Министерства иностранных дел финансируется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и других источников, не запрещенных законодательством.

10. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

а) осуществлять регулярный анализ состояния реализации профильными министерствами и ведомствами, органами государственной власти на местах единого внешнеэкономического курса республики и ежеквартально направлять его результаты в аппарат Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров;

б) совместно с Министерством юстиции и иными заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в установленном порядке проекты законов "О дипломатической службе", "О международных договорах Республики Узбекистан" (в новой редакции), "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции);

в) совместно с Министерством финансов и иными заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения по:

  • увеличению должностных окладов сотрудников заграничных учреждений Республики Узбекистан на основе изучения складывающейся социально-экономической ситуации, индексации стоимости товаров, работ (услуг), а также волатильности курса валют в стране пребывания;
  • введению практики пересмотра размеров должностных окладов сотрудников, направленных в длительные служебные командировки в заграничные учреждения Республики Узбекистан, не менее одного раза в пять лет;

г) совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и иными заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 октября 2018 года внести проект Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан (в новой редакции), предусматривающей приоритетные направления развития двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными партнерами, основанного на средне- и долгосрочных интересах страны в общественно-политической, социально-экономической и других сферах;

д) совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Министерством финансов и иными заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 января 2019 года внести предложения по коренному совершенствованию деятельности заграничных учреждений Республики Узбекистан, в том числе по итогам их критического изучения с выездом на места;

е) в месячный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан по кардинальному совершенствованию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии, предусматривающий, в том числе:

  • повышение качества образования с учетом передового зарубежного опыта, а также пересмотр актуальных задач и направлений деятельности Университета исходя из современных внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов страны;
  • сокращение срока обучения и квот приема в бакалавриат с целью обеспечения адресной подготовки востребованных на практике специалистов исходя из спроса заинтересованных ведомств, а также формирования из их числа перспективного резерва дипломатических кадров;
  • внедрение новых направлений по подготовке бакалавров по специальностям "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика";
  • организацию в Университете учебных курсов по подготовке профессиональных переводчиков и гидов, обеспечивающих сопровождение официальных мероприятий и делегаций зарубежных стран на высоком организационном уровне;
  • усиление роли Университета в осуществлении системного анализа внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан путем проведения фундаментальных научно-прикладных исследований с прогнозными оценками перспектив сотрудничества с зарубежными партнерами и развития международных отношений.

11. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

  • ежеквартально критически рассматривать ход реализации возложенных на Министерство иностранных дел задач с участием руководителей и сотрудников центрального аппарата Министерства и заграничных учреждений Республики Узбекистан, руководителей министерств и ведомств, отраслевых организаций, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента в режиме видеоконференцсвязи;
  • обеспечить выделение земельных участков в столичном регионе и строительство жилых домов для послов Республики Узбекистан в зарубежных странах и четырех многоквартирных домов для дипломатических работников Министерства иностранных дел, предусмотрев их ввод в эксплуатацию до конца 2019 года;
  • организовать проведение для руководителей органов государственной власти на местах и хозяйственных объединений семинаров и тренингов, в том числе с выездом на места, по вопросам организации переговорного процесса с зарубежными партнерами, презентации торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества и другим вопросам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

12. Рекомендовать АКИБ "Ипотека-банк", АКБ "Асака-банк", АКБ "Узпромстройбанк" выделять льготные ипотечные кредиты для приобретения послами и дипломатическими работниками Министерства иностранных дел жилых домов и квартир в многоквартирных домах на условиях, предусмотренных постановлениями Президента Республики Узбекистан от 22 ноября 2016 года №ПП–2660 "О мерах по реализации Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы" и от 23 октября 2017 года №ПП–3350 "О дополнительных мерах по эффективной реализации Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы".

13. Министерству иностранных дел совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами:

а) в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий организационные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел, а также утверждение Положения о Фонде развития органов дипломатической службы Республики Узбекистан;

б) в двухмесячный срок:

  • внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;
  • обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Указом.

14. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 1994 года №УП–769 "О совершенствовании деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан".

15. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В., первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и министра иностранных дел Республики Узбекистан Камилова А.Х.".

УЗИНФОРМ

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