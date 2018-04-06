МИД Узбекистана посетила делегация Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Государственного департамента Соединенных Штатов Америки во главе с заместителем помощника Госсекретаря по правам человека, демократии и труду Рэнди Уильямом Берри.

В ходе встречи министр и его гости обсудили вопросы развития узбекско-американского диалога по всему спектру направлений.

В рамках пребывания в стране делегация США проведет встречи в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, с Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека, представителями Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, юстиции, Центра "Стратегия развития" и других организаций.

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