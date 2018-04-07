Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях СНГ в Минске

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в прошедшем в Минске заседании Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

В ходе мероприятия руководители внешнеполитических ведомств стран Содружества обсудили приоритетные направления межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были одобрены проекты ряда многосторонних документов, в том числе Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, Решения о реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2017 год и о Плане на 2018 год, а также Решения об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств.

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