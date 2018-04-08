



Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел беседу по телефону со своим коллегой из Кыргызстана Сапаром Исаковым. В ходе разговора стороны обсудили инцидент на узбекско-кыргызской границе, произошедший 7 апреля, в результате которого погиб гражданин Кыргызской Республики М.Ф.М., 1984 г. р. Стороны договорились о проведении тщательного расследования инцидента и о том, что в понедельник, 9 апреля, будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи