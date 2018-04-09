Делегация Узбекистана отправилась в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым отправилась с визитом в Исламскую Республику Иран.

Целью поездки является участие в предстоящем 9-10 апреля в Тегеране 12-м заседании узбекской-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного взаимодействия.

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