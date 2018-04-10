



Делегация МИД Узбекистана посетила Ашхабад



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Абдужабаром Абдувахитовым посетила Туркменистан. Целью поездки явилось участие в состоявшемся 9 апреля в Ашхабаде очередном раунде политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств двух стран, который был посвящен вопрсоам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, машиностроения, сельского и водного хозяйства, электроэнергетики, ТЭК, обеспечения безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи