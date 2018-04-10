В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ФАО

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) во главе с заместителем генерального директора, региональным представителем по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах шелководства, растениеводства, лесоводства, семеноводства, борьбы с засухами, предотвращения деградации земли, сохранения биоразнообразия и устойчивого использования пустынь.

В ходе визита представители ФАО примут участие в международной конференции по шелководству в Бухаре, проведут ряд двусторонних встреч и переговоров.

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