Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-британского диалога

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе со старшим переговорщиком по Восточной Европе и Центральной Азии Сарой Крофт.

Состоявшиеся переговоры были посвящены обсуждению практических аспектов развития межгосударственного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

По информации МИД Узбекистана, на встрече основное внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим выходом Великобритании из Европейского союза. Прежде всего, речь шла о переносе положений действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом в проект будущего двустороннего узбекско-британского договора, который должен вступить в силу после так называемого "Брексита".

УЗИНФОРМ