Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегой из Бангладеш

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации государственным министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Шахрияром Аламом.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Программа визита делегации Бангладеш также включала в себя участие в организованном совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана семинаре деловых кругов двух стран, переговоры в нижней палате национального парламента Узбекистана, посещение Самаркандской и Бухарской областей.

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