



МИД Узбекистана посетила посол США



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила ведомство внешней политики Узбекистана, где ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Встреча была организована с целью обсуждения итогов визита в Узбекистан заместителя Государственного секретаря США Томаса Шэннона и участия делегации США в работе международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи