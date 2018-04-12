



В Ташкент прибыл новый посол Греции



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики (с резиденцией в Москве, Россия) Андреас Фриганас вручил копии своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову. В ходе встречи министр и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, усиления взаимодействия на международной арене. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи