В Сырдарьинской области создается новая СЭЗ

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию свободной экономической зоны "Сирдарё".

Документ гласит:

"В целях комплексного и рационального использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения:

1. Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2013 года № УП-4516 "О создании специальной индустриальной зоны "Джизак" создана свободная экономическая зона "Джизак" (далее – СЭЗ "Джизак") в Джизакской области с филиалом в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и утверждены ее границы.

2. Принять предложение хокимиятов Сырдарьинской и Джизакской областей, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о создании свободной экономической зоны "Сирдарё" (далее – СЭЗ "Сирдарё") на базе филиала СЭЗ "Джизак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер Сырдарьинской области.

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Сирдарё":

обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области на основе глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов, расширение выпуска востребованной на внешних рынках, а также импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

привлечение прямых частных инвестиций, в том числе иностранных, и передовых технологий для создания современных производств в сферах глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, обувной, кожгалантерейной, химической, пищевой, электротехнической промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, промышленности строительных материалов и других;

углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов, установление и укрепление тесных кооперационных связей между участниками СЭЗ "Сирдарё" и другими отечественными предприятиями;

опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ "Сирдарё", а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг;

участие в подготовке высококвалифицированных специалистов, исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ "Сирдарё" в профильных кадрах, в том числе в прохождении ими производственной практики на предприятиях, расположенных на территории свободной экономической зоны.

4. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области (Мирзаев Г.Г.) совместно с Государственным комитетом по инвестициям, Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством строительства Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести в установленном порядке в Республиканский совет по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон, образованный постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон" от 25 октября 2017 года, предложения по уточнению границ территории СЭЗ "Сирдарё" с возможностью дальнейшего ее расширения.

5. Установить, что:

земельные участки, включенные в состав СЭЗ "Сирдарё", находятся в прямом ведении Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области;

срок функционирования СЭЗ "Сирдарё" составляет 30 лет с момента ее создания с возможностью его последующего продления;

в течение срока функционирования СЭЗ "Сирдарё" на ее территории действуют особые налоговые и таможенные режимы;

статус участника СЭЗ "Сирдарё" предоставляется решением Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области;

за участниками бывшей малой промышленной зоны в городе Янгиер, получившими ранее указанный статус, сохраняются льготы и преференций, предусмотренные постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2017 года № ПП-2860 "О создании малой промышленной зоны в городе Янгиере Сырдарьинской области".

6. Установить порядок, в соответствии с которым Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" и поставщики инженерно-коммуникационных услуг республиканского и территориального уровня обеспечивают гарантированное подключение хозяйствующих субъектов – участников СЭЗ "Сирдарё" к коммуникациям с своевременным их подведением к территории СЭЗ "Сирдарё".

7. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан ежегодно при формировании государственных программ развития на предстоящие годы предусматривать в установленном порядке включение в них проектов по развитию инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры СЭЗ "Сирдарё".

8. Возложить функции оперативного управления деятельностью СЭЗ "Сирдарё" на Государственное унитарное предприятие "Дирекция СЭЗ "Сирдарё-фарм", созданное в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2017 года № УП-5032 "О создании свободных экономических зон "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм" и "Паркент-фарм", переименовав его в Государственное унитарное предприятие "Дирекция СЭЗ "Сирдарё" (далее – Дирекция СЭЗ "Сирдарё"), с увеличением численности управленческого персонала с 3 до 5 единиц.

9. Установить, что Дирекции СЭЗ "Сирдарё" и участникам СЭЗ "Сирдарё" переходят в установленном порядке права и обязанности Государственного унитарного предприятия "Дирекция СЭЗ "Джизак" и участников СЭЗ "Джизак", соответственно, в части, касающейся его филиала в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

10. Распространить:

на участников СЭЗ "Сирдарё" положения пунктов 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон";

на Дирекцию СЭЗ "Сирдарё" положения пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года № УП-4931 "О создании свободных экономических зон "Ургут", Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".

11. Внести изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2013 года № УП-4516 "О создании специальной индустриальной зоны "Джизак" согласно приложению.

12. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Административным советом свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области:

в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;

в двухмесячный срок обеспечить разработку конкретных предложений – "дорожных карт" по размещению на территории СЭЗ "Сирдарё" производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий с учетом имеющихся минерально-сырьевых ресурсов Сырдарьинской области.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р. и хокима Сырдарьинской области Мирзаева Г.Г.".

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