advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
24.04.2018 / 10:45 msk / 12:45 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Сырдарьинской области создается новая СЭЗ
13.04.2018 10:19

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию свободной экономической зоны "Сирдарё".

Документ гласит:

"В целях комплексного и рационального использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения:

1. Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2013 года № УП-4516 "О создании специальной индустриальной зоны "Джизак" создана свободная экономическая зона "Джизак" (далее – СЭЗ "Джизак") в Джизакской области с филиалом в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и утверждены ее границы.

2. Принять предложение хокимиятов Сырдарьинской и Джизакской областей, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о создании свободной экономической зоны "Сирдарё" (далее – СЭЗ "Сирдарё") на базе филиала СЭЗ "Джизак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер Сырдарьинской области.

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Сирдарё":

  • обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области на основе глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов, расширение выпуска востребованной на внешних рынках, а также импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;
  • привлечение прямых частных инвестиций, в том числе иностранных, и передовых технологий для создания современных производств в сферах глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, обувной, кожгалантерейной, химической, пищевой, электротехнической промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, промышленности строительных материалов и других;
  • углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов, установление и укрепление тесных кооперационных связей между участниками СЭЗ "Сирдарё" и другими отечественными предприятиями;
  • опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ "Сирдарё", а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг;

участие в подготовке высококвалифицированных специалистов, исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ "Сирдарё" в профильных кадрах, в том числе в прохождении ими производственной практики на предприятиях, расположенных на территории свободной экономической зоны.

4. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области (Мирзаев Г.Г.) совместно с Государственным комитетом по инвестициям, Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством строительства Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести в установленном порядке в Республиканский совет по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон, образованный постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон" от 25 октября 2017 года, предложения по уточнению границ территории СЭЗ "Сирдарё" с возможностью дальнейшего ее расширения.

5. Установить, что:

  • земельные участки, включенные в состав СЭЗ "Сирдарё", находятся в прямом ведении Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области;
  • срок функционирования СЭЗ "Сирдарё" составляет 30 лет с момента ее создания с возможностью его последующего продления;
  • в течение срока функционирования СЭЗ "Сирдарё" на ее территории действуют особые налоговые и таможенные режимы;
  • статус участника СЭЗ "Сирдарё" предоставляется решением Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области;
  • за участниками бывшей малой промышленной зоны в городе Янгиер, получившими ранее указанный статус, сохраняются льготы и преференций, предусмотренные постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2017 года № ПП-2860 "О создании малой промышленной зоны в городе Янгиере Сырдарьинской области".

6. Установить порядок, в соответствии с которым Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" и поставщики инженерно-коммуникационных услуг республиканского и территориального уровня обеспечивают гарантированное подключение хозяйствующих субъектов – участников СЭЗ "Сирдарё" к коммуникациям с своевременным их подведением к территории СЭЗ "Сирдарё".

7. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан ежегодно при формировании государственных программ развития на предстоящие годы предусматривать в установленном порядке включение в них проектов по развитию инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры СЭЗ "Сирдарё".

8. Возложить функции оперативного управления деятельностью СЭЗ "Сирдарё" на Государственное унитарное предприятие "Дирекция СЭЗ "Сирдарё-фарм", созданное в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2017 года № УП-5032 "О создании свободных экономических зон "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм" и "Паркент-фарм", переименовав его в Государственное унитарное предприятие "Дирекция СЭЗ "Сирдарё" (далее – Дирекция СЭЗ "Сирдарё"), с увеличением численности управленческого персонала с 3 до 5 единиц.

9. Установить, что Дирекции СЭЗ "Сирдарё" и участникам СЭЗ "Сирдарё" переходят в установленном порядке права и обязанности Государственного унитарного предприятия "Дирекция СЭЗ "Джизак" и участников СЭЗ "Джизак", соответственно, в части, касающейся его филиала в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

10. Распространить:

  • на участников СЭЗ "Сирдарё" положения пунктов 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон";
  • на Дирекцию СЭЗ "Сирдарё" положения пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года № УП-4931 "О создании свободных экономических зон "Ургут", Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".

11. Внести изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2013 года № УП-4516 "О создании специальной индустриальной зоны "Джизак" согласно приложению.

12. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Административным советом свободных экономических зон и малых промышленных зон Сырдарьинской области:

  • в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;
  • в двухмесячный срок обеспечить разработку конкретных предложений – "дорожных карт" по размещению на территории СЭЗ "Сирдарё" производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий с учетом имеющихся минерально-сырьевых ресурсов Сырдарьинской области.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р. и хокима Сырдарьинской области Мирзаева Г.Г.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану
Обзор прессы с 26 марта по 1 апреля
28.03.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие"
Обзор прессы с 26 марта по 1 апреля
28.03.2018
Разъяснение МИД относительно применения Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан
Обзор прессы с 12 по 18 марта
13.03.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ